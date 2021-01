Italiens Premier sucht nach Mehrheit - Renzi für neue Koalition

Konsultationen in Rom vor Vertrauensabstimmung

In der schwierigen politischen Lage in Rom sucht Ministerpräsident Giuseppe Conte im Parlament nach Nothelfern, die sein Kabinett stützen könnten. Conte führte an diesem Wochenende politische Gespräche in der Hoffnung, dass sich vereinzelte Parlamentarier zu einer Gruppe neuer Unterstützer seiner Regierung formieren. Sie sollen die verlorenen Parlamentarier der Kleinpartei Italia Viva ersetzen.

Ob Conte Unterstützung aus den Reihen der Gemischten Fraktion und einiger Splitterparteien erhält, ist fraglich. Die christdemokratische Splitterpartei UDC, mit deren Unterstützung Conte gerechnet hatte, beteuerte, sie bleibe in der Opposition.

Die Kontakte zwischen Conte und Italia Viva, dem bisherigen Juniorpartner in der Koalition um Ex-Premier Matteo Renzi, sind nach dessen Austritt aus dem Regierungsbündnis nicht abgebrochen. Renzi signalisierte Bereitschaft, weiterhin die Koalition zu unterstützen, beansprucht jedoch mehr Gewicht für seine Italia Viva und die Sozialdemokraten (PD) auf Kosten der verbündeten populistischen Fünf-Sterne-Bewegung.

"Wir sind für eine Koalitionsregierung, in der die Sozialdemokraten und ihre Mitglieder eine zentrale Rolle spielen", sagte Renzi im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera". Wenn die Sozialdemokraten das Bündnis mit Italia Viva nicht fortsetzen wollen, seien vorgezogene Parlamentswahlen unvermeidbar. Diesfalls würde es zu einem Sieg der Mitte-Rechts-Kräfte um die Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini kommen, warnte Renzi.

Die Sozialdemokraten scheinen vorerst nicht bereit, den Dialog mit Renzi wieder aufzunehmen. "Renzi hat beschlossen, das Dach dieser Regierung zu zerstören, jetzt sitzen wir alle im Regen. Renzi hat eine Wunde verursacht, unter der das ganze Land leidet. Man kann jetzt nicht einfach sagen, wir müssen verhandeln", betonte Graziano Delrio, Spitzenpolitiker der Sozialdemokraten.

Conte feilt inzwischen an seiner Ansprache im Hinblick auf die Vertrauensfrage in der Abgeordnetenkammer am Montag und im Senat am Dienstag. Vor allem im Senat ist die Lage für ihn heikel. Ohne Italia Vivas Unterstützung könnte der Premierminister auf 154 von 315 Senatoren-Stimmen kommen. Damit könnte er zwar im Sattel bleiben, diese Zahl liegt jedoch unter der absoluten Stimmenmehrheit (161), die notwendig wäre, um mit einer soliden Regierung weiterarbeiten zu können.

Sollte Conte bei der Vertrauensabstimmung am Montag in der Abgeordnetenkammer oder am Dienstag im Senat durchfallen, dürfte Präsident Sergio Mattarella versuchen, anderweitig eine Regierung der nationalen Einheit bilden zu lassen. Ansonsten dürfte es vorgezogene Neuwahlen geben. Dies wollen die politischen Kräfte in dieser Pandemiezeit jedoch um jeden Preis vermeiden.

Das neue Parlament sollte außerdem nach neuen Regeln gewählt werden, welche die Italiener per Referendum im September abgesegnet haben. Dadurch wird die Zahl der Parlamentsmitglieder von aktuell 945 auf 600 schrumpfen. Viele Parlamentarier würden damit ihren Posten verlieren. Gegen diese Option spricht sich laut Medienberichten auch Staatsoberhaupt Mattarella aus. Der Präsident will das Parlament nicht auflösen, bevor ein neues Wahlgesetz für das verkleinerte Parlament unter Dach und Fach ist.