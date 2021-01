Italiens Premier will Parlament über die Regierungskrise berichten

Ministerpräsident Conte traf Staatsoberhaupt Mattarella

In Italien zeichnet sich keine rasche Lösung der Regierungskrise ab. Regierungschef Giuseppe Conte hat am Donnerstagnachmittag Präsidenten Sergio Mattarella getroffen und ihm über die Entwicklungen der politischen Krise berichtet, die am Mittwoch zum Rückzug der Splitterpartei Italia viva um Expremier Matteo Renzi aus der Regierungskoalition geführt hat. Das teilte das Büro des Staatsoberhaupts mit.

Mattarella unterzeichnete das Dekret, mit dem die am Mittwoch angekündigte Demission der beiden Renzi-Ministerinnen - Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova und Familienministerin Elena Bonetti - angenommen wurde. Der Präsident und Conte vereinbarten, dass der Premierminister dem Parlament über die politischen Entwicklungen berichten wird, hieß es in der Presseaussendung Mattarellas. Einen Termin dafür gab es noch nicht.

Erwartet wird, dass Conte nach Wegen sucht, um eine neue Koalition auf die Beine zu stellen. Damit könnte der seit Juni 2018 amtierende Premierminister seine dritte Regierung bilden.

Einen Tag nach ihrem Rückzug aus der Regierungskoalition signalisierte die Renzi-Partei am Donnerstag zwar erneut, dass die Tür für eine weitere Zusammenarbeit aus ihrer Sicht noch nicht endgültig zu sei. Der größte Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung, erklärte jedoch, er wolle nichts mehr mit der Partei Renzis zu tun haben. Der Vorsitzende der ebenfalls mitregierenden Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti, wiederum bezeichnete die Partei als "nicht vertrauenswürdig". Sie untergrabe die Stabilität eines jeglichen künftigen Regierungsszenarios.