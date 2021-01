Italiens Regierung begrüßt bestätigten Wahl-Sieg in den USA

Premier Conte will globale Agenda in puncto Wachstum, Nachhaltigkeit und Inklusion vorantreiben

Italien begrüßt die Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden durch den US-Kongress. "Wir freuen uns, mit Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris zusammenzuarbeiten", schrieb der italienische Regierungschef Giuseppe Conte am Donnerstag auf Twitter. Er wolle mit den USA die globale Agenda in puncto Wachstum, Nachhaltigkeit und Inklusion vorantreiben.

"Die USA können auf Italien als festen Verbündeten und strategischen Partner zählen", twitterte Außenminister Di Maio. Man stehe zusammen für die Unterstützung der Demokratie.

Italiens Politik hat einstimmig die Erstürmung des US-Kapitols am Mittwoch verurteilt. "Ich beobachte mit großer Sorge die Entwicklungen in Washington. Gewalt ist mit politischen Rechten und demokratischer Freiheit nicht vereinbar. Ich vertraue in die Solidität und Kraft der US-Institutionen", twitterte Conte am Mittwochabend.