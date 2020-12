Italiens Regierung durch Pandemie im Popularitätstief

Coronavirus nagt an Popularität des Kabinetts von Premier Conte

Acht Monate seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie erlebt die italienische Regierung ein Popularitätstief. So ist die Beliebtheit der Regierung aus Sozialdemokraten (PD) und Fünf-Sterne-Bewegung im letzten Monat um drei Prozentpunkte auf 49 Prozent gesunken, ergab eine vom Meinungsforschungsinstitut "Ipsos" durchgeführte Umfrage, die am Samstag von der Tageszeitung "Corriere della Sera" veröffentlicht wurde.

Das ist der tiefste Stand seit Beginn der Pandemie im Februar, als die Popularität der Regierung auf ein Rekordtief von 42 Prozent gesunken war. Während des Lockdowns im April hatte die Beliebtheit des Ministerpräsidenten dagegen ein Rekordhoch von 69 Prozent erreicht.

Während die Popularität der Regierung sinkt, steigt jene von Regierungschef Giuseppe Conte. Diese erreichte im Dezember 57 Prozent, zwei Prozentpunkte mehr als im November, wie die Umfrage ergab.

Stärkste italienische Einzelpartei ist die oppositionelle Lega mit 23,5 Prozent der Stimmen. Die Partei um Ex-Innenminister Matteo Salvini verlor im letzten Monat zwei Prozentpunkte, wie aus der Umfrage hervorgeht. Auf Platz zwei schafften es die regierenden Sozialdemokraten (PD - Partito Democratico) mit 20,2 Prozent, was einem Rückgang von 0,4 Prozent im letzten Monat entspricht. Die Regierungspartei Fünf Sterne muss sich mit 16 Prozent begnügen, punktegleich mit der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia (FdI).

Nach langem Hickhack beschloss die italienische Regierung Conte am Freitagabend eine Verschärfung der Anti-Covid-Restriktionen über die Weihnachtsfeiertage. So soll ganz Italien vom 24. Dezember bis zum 6. Jänner an Feiertagen und Wochenenden zur roten Zone erklärt werden. Damit werden Geschäfte und Lokale geschlossen bleiben und die Reisefreiheit stark beschränkt werden.

Die Regierung hatte bereits Anfang Dezember eine Verordnung erlassen, die unter anderem strenge Reisebeschränkungen über die Weihnachtsfeiertage vom 21. Dezember bis zum 6. Jänner vorsieht. Erwartet wird, dass an diesem Wochenende drei Millionen Italiener vor dem Inkrafttreten strenger Reisebeschränkungen verreisen werden, um mit Angehörigen in anderen Regionen zu feiern.