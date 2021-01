Italiens Regierung plant Atommüll-Lager - Regionen protestieren

67 Standorte lokalisiert, auf denen ein Depot zur Lagerung von radioaktivem Abfall aus den 80er-Jahren entstehen soll

Die italienische Regierung hat 67 Standorte lokalisiert, auf denen ein Depot zur Lagerung von radioaktivem Abfall aus den 80er-Jahren entstehen könnte. Der radioaktive Müll befindet sich derzeit in mehreren provisorischen Lagern, die sich in verschiedenen Regionen Italiens befinden. 900 Millionen Euro macht die Regierung für das neue Depot locker, das sich auf einer Fläche von 150 Hektar erstrecken und auf dem 78.000 Kubikmeter radioaktiver Müll gelagert werden soll.

In sieben italienischen Regionen - Piemont, Toskana, Latium, Basilikata, Apulien, Sardinien und Sizilien - wurden die 67 Standorte lokalisiert, auf denen der Atommüll gelagert werden könnte. Mit einem großen Lager für ganz Italien will sich die Regierung die hohen Kosten für die provisorischen Depots ersparen, die zum Teil bereits überfüllt sind. Die Kosten für die Instandhaltung dieser Lager seien sehr hoch. Eine einzige zentralisierte Struktur soll effizienter und sicherer sein, berichtete das Umweltministerium auf seiner Webseite.

Die Pläne der Regierung lösten hitzige Diskussionen in den Regionen aus, in denen Standorte für den Atommüll lokalisiert wurden. Die meisten davon - insgesamt 14 - befinden sich auf Sardinien. Der Präsident der Insel, Christian Solinas, sprach von "Neokolonialismus" seitens der Regierung in Rom. "Die Regierung denkt, weit von den eigenen Machtzentralen in Rom entfernt den schädlichen Atommüll entsorgen zu können. Dabei sind mit der Beförderung des radioaktiven Materials via Schiff hohe Kosten und Gefahren verbunden", protestierte der sardische Präsident.

Auch die Bürgermeister in der toskanischen Provinz Siena, auf denen Standorte für das Atommüll-Lager lokalisiert wurden, sind auf Kriegsfuß. "Wir werden alles Erdenkliche unternehmen, um uns gegen die Pläne der Regierung zu wehren. Die Gegend um Siena gehört zum UNESCO-Welterbe und hat eine starke touristische Bedeutung", so die toskanischen Bürgermeister.

Italien hat seit Jahrzehnten keine Atomkraftwerke mehr. Nach der Katastrophe von Tschernobyl entschieden sich die Bürger 1987 in einem Referendum für den Ausstieg. 2009 kündigte der damalige Regierungschef Silvio Berlusconi an, wieder in die Kernkraft investieren zu wollen, legte sein Vorhaben nach dem Gau von Fukushima aber auf Eis. Italien ist stark von Strom aus dem Ausland abhängig. Daher sind die Stromkosten in Italien höher als in vielen anderen EU-Ländern.