Italiens Skigebiete dürfen wohl ab 15. Februar wieder aufsperren

Tourismus in Griechenland floriert Der boomende Tourismus in Griechenland beschert dem Euro-Krisenstaat hohe Einnahmen. Der Fremdenverkehr ist derzeit der einzige Wachstumsmotor für die griechische Wirtschaft, die ihr sechstes Rezessionsjahr in Folge erlebt. Im Juni stiegen die Tourismuseinnahmen im Vorjahresvergleich um 21 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro, wie die griechische Notenbank am Montag mitteilte.