Italiens Sozialdemokraten wollen Rücktritt von Parteichef abwenden

Zingaretti zum Bleiben gedrängt - Auch Fünf Sterne in Sachen neuer Regierung gespalten

Nach dem überraschenden Rücktritt von Parteichef Nicola Zingaretti herrscht Ratlosigkeit unter Italiens Sozialdemokraten. Spitzenpolitiker der zweitstärksten Regierungspartei appellierten an den seit zwei Jahren amtierenden Vorsitzenden, zu bleiben. In Zeiten der Pandemie und kurz nach dem Start der neuen Regierung unter Mario Draghi könne sich die Demokratische Partei (PD) kein Führungsvakuum erlauben, so der Tenor.

"Ich hoffe wirklich, dass Zingaretti seinen Rücktritt überdenkt. Kommende Woche ist eine Parteisitzung geplant, bei der wir über unsere Zukunft und über den Beitrag sprechen werden, den wir für die Regierung und das Land leisten können", sagte Verteidigungsminister und PD-Spitzenpolitiker Lorenzo Guerini.

Wie ein Blitz hatte am Donnerstagnachmittag die Nachricht des Rücktritts von PD-Chef Nicola Zingaretti in Rom eingeschlagen. Der 55-jährige Römer, der vor zwei Jahren die Führung der Sozialdemokraten übernommen hatte, zog die Konsequenzen aus zunehmender, parteiinterner Kritik. Zingaretti, der auch Regionalpräsident der Region Latium mit der Hauptstadt Rom ist, kritisierte in seiner Erklärung, dass in seiner Partei seit drei Wochen hauptsächlich über Posten geredet werde, aber nicht über die großen Probleme Italiens in der Corona-Pandemie.

Parteiinterne Gegner hatten Zingaretti beschuldigt, sich bei den Verhandlungen über die neue Regierung nicht ausreichend durchgesetzt zu haben. So hatten die Sozialdemokraten wichtige Ministerposten verloren, unter anderem das Wirtschaftsministerium, das bis Jänner der PD-Politiker Roberto Gualtieri geleitet hatte. Die Krise des von der PD unterstützten Vorgängerkabinetts unter dem parteilosen Premier Giuseppe Conte und die Bildung der neuen Koalition hatten die Machtkämpfe in Zingarettis Partei verschärft. Mehrere Gegner Zingarettis hatten dem Parteichef verübelt, ein Bündnis mit der rechten Lega und der Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi eingegangen zu sein. Dabei konnte die PD unter Zingarettis Führung an und für sich in den letzten zwei Jahren an Popularität gewinnen.

Heftige Kritik hatte der Parteichef auch einstecken müssen, weil zu wenig Frauen aus den PD-Reihen in die Regierungsmannschaft gehievt worden seien. So war die Forderung laut geworden, einen Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden einzuberufen, was von Zingaretti abgelehnt wurde. Dies sei nicht die Zeit dafür, warnte der Parteichef. Zingaretti betonte, er übernehme die Verantwortung und werde die weiteren Gremien über seinen Rückzug informieren. "Ich habe meinen Teil beigetragen, in der Hoffnung, dass die PD jetzt wieder über die Probleme des Landes spricht und sich dafür engagiert, diese zu lösen", schrieb Zingaretti auf Facebook.

Nicht ausgeschlossen wird, dass Zingaretti auf den Posten des Parteichefs verzichtet, um als sozialdemokratischer Kandidat bei den Bürgermeisterwahlen in Rom im kommenden Herbst anzutreten. Als Herausforderer der seit 2016 amtierenden Bürgermeisterin Virginia Raggi von der Fünf-Sterne-Bewegung hätte Zingaretti gute Erfolgschancen, meinen politische Beobachter in Rom.

In der Regierung Draghis gilt auch die populistische Fünf-Sterne-Bewegung als gespalten. 13 Abgeordnete, die aus den Cinque Stelle ausscheiden mussten, weil sie den Parteianweisungen zum Trotz im Parlament gegen die Regierung Draghi gestimmt hatten, haben eine eigene Fraktion gegründet. L'Alternativa c ́é (Es gibt eine Alternative) lautet der Name der neuen Fraktion, die Oppositionspolitik machen will.