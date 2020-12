Italiens Wirtschaft erholte sich etwas schwächer von Corona-Einbruch

BIP wuchs im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 15,9 Prozent - Im Jahresabstand aber Rückgang um 5 Prozent

Die italienische Wirtschaft hat sich im Sommer etwas schwächer vom coronabedingten Einbruch im Frühjahr erholt als bisher gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 15,9 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mit. In einer ersten Schätzung wurde noch ein Zuwachs um 16,1 Prozent ermittelt.

Gegenüber dem Vorjahresquartal schrumpfte die drittgrößte Wirtschaft des Euroraums um 5 Prozent. Der Rückgang fiel etwas stärker aus als bisher mit 4,7 Prozent bekannt. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung massiv eingebrochen, weil Italien besonders hart von der Viruskrise getroffen wurde und scharfe Einschränkungen beschlossen.