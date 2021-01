IV: Für Aufschwung zunächst regulärer Schulunterricht entscheidend

Neumayer: Wirtschaftliches Leben muss Schritt für Schritt wieder hochgefahren werden - GRAFIK

Die IV erwartet heuer ein Wirtschaftswachstum von 4 Prozent, werden viele Voraussetzungen wie die Umsetzung des Impfplans trotz aktueller Lieferengpässe erfüllt. Das Vorkrisenniveau bleibt damit vorerst in Ferne: "Es wird nicht vor dem zweiten Quartal 2022 erreicht", sagte IV-Chefökonom Christian Helmenstein am Donnerstag. Wichtig sei auch ein rascher normaler Schulbetrieb. Im neuen Homeoffice sieht die IV indes eher ein "Kriseninstrument", das 2022 nochmals evaluiert werde.

Die Wachstumserwartungen der Industriellenvereinigung (IV) stehen und fallen vor allem mit den Impfungen. Bis dahin gelte es zu testen. Die Verfügbarkeit von Impfdosen stelle einen Flaschenhals dar, bedauerte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Jedenfalls gehörten Unternehmen in die Impfstrategie miteinbezogen und dortige Betriebsarztstrukturen genutzt. Nachdem "vulnerable Gruppen" durchgeimpft seien, gehöre in Gruppen weiter vorgegangen. Hier müssten auch Schlüsselarbeitskräfte von exportierenden Unternehmen dran kommen, um die Exporte zu sichern, fordert der Industrie-Vertreter. "Wer rascher impft hat einen Wettbewerbsvorteil."

Die Modellrechnungen der IV zeigen, dass pro Quartal 1,25 Prozentpunkte vom errechneten Wirtschaftswachstum abzuziehen sind, wenn die Impfstrategie nicht hält, Lockdown-Maßnahmen nicht spätestens im April beendet und weiterhin viele Kinder zu Hause betreut werden, während die Eltern im Homeoffice arbeiten. "Entscheidend ist zunächst ein regulärer Schulunterricht", betonte Helmenstein. Die Produktivität sinke nämlich, wenn die Eltern während ihrer Homeoffice-Arbeitszeit das sogenannte Homeschooling durchführen.

In den neuen Homeoffice-Regeln sieht die IV eher nur ein - wenn auch "kluges" - "Kriseninstrument". Neumayer betonte, dass die Regeln vorerst bis 2023 gelten. "Wir haben uns verständigt, dass wir 2022 nochmals drauf schauen, ob es auch als längerfristiges Instrument funktioniert." Freilich gehe man davon aus, dass auch nach der Krise ein gewisses Niveau an Heimarbeit gehalten werde: "Das Kind der Krise wird in gewisser Weise bleiben. Aber andererseits haben viele Mitarbeiter die Sehnsucht auch in Teams arbeiten zu können." Wichtig sei die Freiwilligkeit fürs Heimbüro.

Neumayer sprach sich dafür aus ab 8. Februar zumindest Teile des Handels wieder zu öffnen. Hierbei drehe es sich auch darum, die Menschen insgesamt bei den Coronamaßnahmen mitzunehmen. "In vielen Teilen der Wirtschaft, auch in Kultur und Sport, weiß ich von vielen Unternehmen, dass sie dort angekommen sind, wo es defacto nicht mehr weiter geht - trotz vieler Hilfen, die in der Breite großzügig sind", bedauerte der Industrie-Vertreter. Er fordert ein besseres Tracingsystem und auch einen Plan dafür, wie man mit Menschen umgeht, die schon geimpft, frisch freigetestet oder genesen sind. "Das wirtschaftliche Leben muss Schritt für Schritt wieder hochgefahren werden", fordert Neumayer. Dass die viel zitierte 50er-Inzidenz erreichbar ist, "lasse ich dahingestellt", zeigte er große Zweifel an dieser Grenzmarke für Öffnungen.