IWF: Banken schlagen sich in Coronakrise weiterhin wacker

IWF schließt weiteren Kapitalbedarf für Österreichs Banken nicht aus Der Internationale Währungsfonds (IWF) schließt nicht aus, dass die österreichischen Banken in naher Zukunft Bedarf an zusätzlichen Eigenkapital haben werden. Der Fonds rät nach seiner jüngsten Konsultation, die Behörden sollten sich mit den Banken zusammensetzen, um über einen bevorstehenden möglichen Bedarf an weiteren Kapitalerhöhungen zu sprechen.