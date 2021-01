IWF stellt Deutschland 2021 Wachstum von 3,5 Prozent in Aussicht

Vorkrisenniveau wird erst 2022 erreicht - 2020 war Wirtschaft um 5,0 Prozent geschrumpft - Ohne Staatshilfen wäre jedes neunte Unternehmen pleite

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ohne Staatshilfen wäre jedes neunte deutsche Unternehmen pleite, vierter bis siebenter Absatz neu ---------------------------------------------------------------------

Der Internationale Währungsfonds (IWF) traut Deutschland heuer eine spürbare Erholung von der Coronavirus-Krise zu. Die Wirtschaft dürfte um 3,5 Prozent wachsen, teilte der IWF am Dienstag in Washington mit. Das Vorkrisenniveau wird demnach aber erst 2022 wieder erreicht. Der IWF lobte, Deutschland sei besser als vergleichbare Staaten durch die Pandemie gekommen.

Die Regierung sollte allerdings den Experten zufolge die Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft keinesfalls zu früh einstellen. Die Finanzpolitik müsse expansiv bleiben, bis sich die konjunkturelle Erholung gefestigt habe, erklärte der IWF. Entwickle sich die Wirtschaft schwächer als erwartet, sollten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Deutschland habe ausreichend Möglichkeiten, um im Notfall nachzulegen. Der IWF begrüßte in diesem Zusammenhang, dass Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auch 2021 die Schuldenbremse mit Hilfe des Bundestags außer Kraft setzt. "Es wird viele Schmerzen geben", sagte IWF-Experte Shekhar Aiyar mit Blick auf den Rückzug aus Hilfsprogrammen. "Das ist ein heikler Balanceakt."

Der Fonds geht von einer holprigen Erholung aus, mit deutlichen Unterschieden zwischen den einzelnen Branchen. Anfang des Jahres dürften die hohen Infektionszahlen noch für Einschränkungen sorgen. Sobald es für alle Bürger Impfmöglichkeiten gebe, sollte sich die wirtschaftliche Lage aber verbessern.

Deutschland verwende im Zeitraum 2020 und 2021 mehr als zehn Prozent seiner Wirtschaftskraft für den Kampf gegen Corona, außerdem seien öffentliche Bürgschaften ausgeweitet worden. In Europa habe Deutschland damit eines der größten Rettungspakete geschnürt. "Die Ausweitung der Kurzarbeit hat zudem eine entscheidende Rolle gespielt, um Jobs zu erhalten und die Einkommen der Haushalte zu sichern", heißt es im Länderbericht. Unternehmen seien weiter an Kredite gekommen und hätten auch über andere Maßnahmen zusätzliche Liquidität erhalten.

Ohne die milliardenschweren Staatshilfen und die Aussetzung der Insolvenzpflicht wäre in der Coronakrise nach Schätzungen des IWF etwa jedes neunte Unternehmen in Deutschland in die Pleite gerutscht. Davon wären allerdings vor allem kleine Firmen betroffen, erklärte der IWF. Nur rund zweieinhalb Prozent der Unternehmenskredite wären damit gefährdet gewesen. In der Hotel- und Gastronomie-Branche hätten allerdings rund 30 Prozent ihre Schulden nicht mehr bedienen können, weil ihnen die Einnahmen wegbrachen. Der Ausstieg aus den Stützungsmaßnahmen werde für Deutschland allerdings zu einem "Balanceakt" und schmerzhaft, warnte IWF-Experte Shekhar Aiyar.

Der Staat müsse einen sanften Übergang zur Normalität ermöglichen, indem er - etwa von erzwungenen Schließungen zur Eindämmung der Pandemie - stark betroffene Unternehmen weiter stütze und das Ende für nicht lebensfähige Firmen erleichtere, heißt es in der IWF-Analyse. Sanierungsexperten mahnen, dass die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht derzeit auch Unternehmen schütze, die auch ohne die Coronakrise keine Überlebenschance hätten. Die befürchtete Insolvenzwelle war jedoch ausgeblieben, als zahlungsunfähige Unternehmen zwischen Oktober und Dezember wieder Insolvenz anmelden mussten. In der deutschen Regierung wird debattiert, ob die Antragspflicht über Ende Jänner hinaus verlängert werden soll, weil die Hilfen für die Umsatzausfälle im November und Dezember nur zäh fließen.

Ein Teil der Staatshilfen wird in Form von Krediten gezahlt. Experten warnen, dass das die Unternehmen langfristig schwächen könnte. "Ich fürchte, dass die niedrigen Eigenkapitalquoten die deutsche Wirtschaft über Jahre hinaus belasten werden", sagte Michael Baur, Europachef der Unternehmensberatung Alix Partners, der Nachrichtenagentur Reuters. Bei vielen Firmen habe durch die hohen Verluste und die steigenden Schulden "eine komplette Kernschmelze stattgefunden". Aber noch mehr Fremdkapital sei keine Lösung, weil die Unternehmen dadurch in eine Sackgasse gerieten. Wenn sich ihr Geschäft nach der Krise nicht schnell erhole, "könnte ein nächster Sturm die wackligen Dächer vieler Unternehmen ganz abdecken".

Sanierungsexperte Baur plädiert daher für Erleichterungen für Eigentümer, aber auch neue Investoren, die den Unternehmen frisches Geld zur Verfügung stellen, um die zu dünn gewordene Eigenkapitaldecke wieder aufzufüllen. "Der Staat könnte zum Beispiel bei Sanierungskapitalerhöhungen unter bestimmten Voraussetzungen auf die Kapitalertragsteuer verzichten", schlägt Baur vor.

2020 ist die deutsche Wirtschaft wegen der Folgen der Pandemie um 5,0 Prozent geschrumpft und damit erstmals seit elf Jahren. Ein stärkeres Minus hatte es zuletzt 2009 in der globalen Finanzkrise mit damals 5,7 Prozent gegeben. Wie der IWF gehen die meisten Ökonomen für 2021 nun von einem Wachstum von 3,5 Prozent oder etwas mehr aus. Die deutsche Regierung prognostiziert bisher 4,4 Prozent, wird diese Schätzung aber Ende Jänner überarbeiten. Der längere Lockdown dürfte für eine vorsichtigere Prognose sorgen.