Jäger fand in Tirol sterbliche Überreste eines Mannes

57-Jähriger wurde aber nicht als abgängig gemeldet

Ein Jäger hat am Mittwoch in einem Wald in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) sterbliche Überreste eines Mannes gefunden. Der Jäger entdeckte Knochen samt diversen Kleidungsstücken, berichtete die Polizei am Donnerstag. Es dürfte sich dabei um einen 57-Jährigen handeln, bei dem zwar seit längerer Zeit unklar war, wo er sich aufhielt, nicht aber als vermisst gemeldet wurde.

Die Todesumstände waren noch unbekannt, zudem werde die DNA noch restlos geklärt, hieß es. Eine Obduktion für kommenden Montag wurde angeordnet.