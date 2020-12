Jägersberger folgt Frömmel als Baugewerbe-Bundesinnungsmeister nach

Langjährige Ära endet - Frömmel bleibt u.a. BUAK-Obmann und ÖBV-Obmann

Robert Jägersberger folgt auf Hans-Werner Frömmel als neuer Bundesinnungsmeister des heimischen Baugewerbes. Ihm zur Seite stehen die beiden Innungsmeister Norbert Hartl (wie bisher) und Rainer Pawlick (neu). Diese personelle Weichenstellung erfolgte am Donnerstag im Zuge der konstituierenden Sitzung des Bundesinnungsausschusses der Bundesinnung Bau in der WKÖ.

Mit dem Wechsel an der Spitze endet die langjährige Ära von Frömmel, der 2008 den Vorsitz in der Bundesinnung Bau übernommen hatte und für viele wichtige Weichenstellungen in der Baubranche verantwortlich zeichnete, so eine Aussendung der Wirtschaftskammer Österreich. Frömmel fungiert u.a. weiter als Obmann der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) sowie als Obmann des österreichischen Baumeisterverbandes (ÖBV). Jägersberger, seit 1990 Baumeister und seit 1998 Geschäftsführer der Jägersberger Unternehmen, bleibt weiter NÖ-Landesinnungsmeister.