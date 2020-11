Jährliche Inflation in Euroraum und EU im Oktober unverändert

Eurostat: Im Euroraum wie im September minus 0,3 Prozent - EU-weit unveränderte plus 0,3 Prozent

Die jährliche Inflation (HVPI) im Euroraum hat sich laut Eurostat im Oktober 2020 mit minus 0,3 Prozent gegenüber September nicht verändert. Ein Jahr zuvor hatte sie 0,7 Prozent betragen, wie das Europäische Statistikamt mit Sitz in Luxemburg am Mittwoch mitteilte. In der Europäischen Union lag die jährliche Inflationsrate demnach im Oktober bei plus 0,3 Prozent ebenfalls unverändert gegenüber dem Vormonat. Im Oktober 2019 hatte sie 1,1 Prozent betragen.

Gegenüber September ging die jährliche Inflationsrate im Oktober in 15 EU-Ländern zurück, blieb in zwei unverändert und stieg in zehn an. Die niedrigsten jährlichen Raten wurden laut der Statistikbehörde in Griechenland (minus zwei Prozent), Estland (minus 1,7 Prozent) und Irland (minus 1,5 Prozent) gemessen. Polen mit plus 3,8 Prozent, Ungarn mit plus drei Prozent und Tschechien mit plus 2,9 Prozent verzeichneten die höchsten jährlichen Raten.

In Österreich sank die jährliche Inflation im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat laut Eurostat auf 1,1 Prozent, der Statistik Austria zufolge sind es 1,3 Prozent. Für den Rückgang macht das österreichische Statistikamt einmal mehr Wohnung, Wasser und Energie verantwortlich (plus 2,2 Prozent). Auch bei Bewirtungsdienstleistungen stiegen die Preise um 3,8 Prozent.

Laut Eurostat kam der höchste Beitrag zur jährlichen Inflation in den 19 Euroländern im Oktober 2020 von Lebensmitteln, Alkohol und Tabak (plus 0,38 Prozentpunkte), gefolgt von Dienstleistungen (plus 0,19 Prozentpunkte), Industriegütern ohne Energie (minus 0,03 Prozentpunkte) sowie Energie (minus 0,81 Prozentpunkte).

(GRAFIK 1355-20, Format 88 x 102 mm)