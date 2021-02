Jagd auf die "Gesinnungssau": Thomas Arzts Roman "Die Gegenstimme"

Der oberösterreichische Dramatiker fängt in seinem überaus gelungenen Debütroman die Stimmung seines Heimatortes am Tag der "Anschluss"-Abstimmung ein (Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

Ein oberösterreichischer Ort am 10. April 1938 steht im Mittelpunkt des ersten Romans des Dramatikers Thomas Arzt. Die Einheit von Ort, Zeit und Handlung ist geradezu klassisch, der Spannungsaufbau vorbildlich. Dabei hat er für "Die Gegenstimme" einen ganz eigenen Erzählton gefunden. Der Romantitel ist freilich politisch und bezieht sich auf die an diesem Tag durchgeführte "Anschluss"-Abstimmung: Das einzige "Nein" seines Heimatortes soll von seinem Großonkel gekommen sein.

Der Bleimfeldner Karl, Sohn des örtlichen Schusters, ist "ein Studierter". Am Palmsonntag des Jahres 1938 ist der Geschichtsstudent aus Innsbruck gekommen, nicht um zu Hause mit seiner katholischen Familie die Osterfeiertage zu begehen, sondern um seine Stimme abzugeben. Der Wahlvorgang hat freilich nichts Demokratisches mehr an sich. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen haben auch am Land die vordem illegalen und vom autoritären Ständestaat bekämpften Nationalsozialisten sofort die Macht übernommen. Erste "Listen" kursieren, der Grad der "Zuverlässigkeit" der Gesinnung entscheidet vorerst über Posten und Karrieren und bald auch über Leben. Das Dorf ist reich geschmückt und beflaggt. Und im Gemeindeamt stehen die Honoratioren und wachen darüber, das jeder offen "Bekenntnis" ablegt. Wer in die Wahlzelle gehen möchte, ist schon ein Verräter. Der Karl ist so einer.

Thomas Arzt schafft es hervorragend, über verschiedene Personen und ihre Gedanken eine Stimmung einzufangen, in der es förmlich brodelt. Es gibt die Fanatiker, die ihre Stunde gekommen sehen, die noch viel vorhaben, angetrieben von weltanschaulichen oder rein egoistischen Motiven. Es gibt die österreichischen Patrioten, die gläubigen Katholiken, die ernste Zweifel haben, aber immer leiser werden, weil sie spüren, dass der Wind sich gedreht hat und bald zu einem Sturm anwachsen wird, gegen den man nichts ausrichten kann. Und es gibt viele, die hin- und hergerissen sind, die auf wirtschaftlichen Aufschwung hoffen, nicht alles schlecht finden an der neuen Zeit und lieber in Deckung gehen.

Mit jeder Seite kommen einem die Dorfbewohner näher, nicht nur der Huber Seppl und die Hochkoglerin, der fanatische Förster und der zaudernde Gendarm, der Schustervater und der Schlossercousin. Um allzu große Nähe zu seinen Figuren zu verhindern, Heimatkitsch und Heldenepos zu vermeiden, bedient sich Thomas Arzt einer Sprache, die zwar den oberösterreichischen Dialekt aufnimmt, aber gleichzeitig heraushebt, ausstellt und stilisiert. Sätze werden nicht vollendet, Silben verschluckt, Verben weggelassen. Das ist anfangs zwar etwas mühsam, schafft aber bei aller sprachlichen Distanz zum Beschriebenen einen Flow, der einen nicht nur mitträgt, sondern auch hineinzieht. Denn auf das Schürzen des dramatischen Knotens versteht sich der Autor, der in vielen Stücken historische Persönlichkeiten in ihren Widersprüchen auf die Bühne gebracht hat, ausgezeichnet.

Und so ist bald eine wilde Jagd unterwegs, hinauf Richtung Wolfswiese, wo sich die "Gesinnungssau" verkrochen haben soll. Karl soll dafür büßen, dass eine einzige Stimme das makellos großdeutsche Ergebnis des Ortes verhindert hat. Die fanatisierte Jugend hat sich bewaffnet. Ein Stadel geht in Flammen auf. Und der Schustervater, mit der netten "Frau Doktor" im Automobil (es gibt ganze sechs davon im Ort) mit Höchstgeschwindigkeit in die Höhe unterwegs, um das Schlimmste zu verhindern, scheint zu spät zu kommen.

Richtig atemlos legt man das Buch aus der Hand. Und darf danach in aller Ruhe konstatieren. Der Genrewechsel hat sich ausgezahlt. Mit "Die Gegenstimme" hat die österreichische Gegenwartsliteratur auch in der Prosa eine neue, hoch interessante Stimme hinzugewonnen.

(S E R V I C E - Thomas Arzt: "Die Gegenstimme", Residenz Verlag, 192 Seiten, 20 Euro)