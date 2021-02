Jaguar Land Rover streicht weiter Jobs Der Luxusautobauer Jaguar Land Rover streicht in Großbritannien weitere Jobs. Bis Ende des Jahres sollen 300 Stellen wegfallen, da die Produktion des Jaguar X-Type im Werk in Halewood in Nordwestengland eingestellt werden soll. "Unsere Branche ist von der Rezession besonders betroffen, und der Premium-Sektor mehr als andere", sagte David Smith, Chef von Jaguar Land Rover.