Jahrelang rote Zahlen am deutschen Flughafen BER befürchtet

AUA tiefer in roten Zahlen Die schwer kriselnde AUA (Austrian Airlines) ist im ersten Halbjahr 2009 noch tiefer in die roten Zahlen geflogen. Mit 166,6 Mio. Euro war der Nettoverlust dreieinhalb mal so hoch wie zwischen Jänner und Juni 2008 (48,7 Mio. Euro) und fast doppelt so hoch wie im ersten Quartal des heurigen Jahres (88,1 Mio. Euro). Spätestens im September wird der Sanierungsfall AUA der Deutschen Lufthansa gehören. Dass der österreichische Staat (ÖIAG) via Besserungsschein zu einer Nachzahlung auf den symbolischen Preis für sein 41,6-Prozent-Paket (ein Cent je Aktie) kommt, wird immer unwahrscheinlicher.