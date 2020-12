Jahresumsatz von H&M-Gruppe sank coronabedingt deutlich

Um 18 Prozent - Pandemie-Wellen hinterließen Spuren - Auch im letzten Geschäftsquartal noch Rückgang um ein Zehntel

Der Moderiese H&M hat im Corona-Jahr 2020 weniger Kleidung an die Kunden gebracht als im Vorjahr. Der Nettoumsatz der H&M-Gruppe sank im Geschäftsjahr von Dezember 2019 bis November 2020 um 18 Prozent auf rund 187 Milliarden schwedische Kronen (etwa 18,4 Mrd. Euro), teilte der Konzern am Dienstag in Stockholm mit.

Die H&M-Gruppe sei stark und mit einem positiven Momentum ins Jahr gestartet, ehe die erste Welle der Coronavirus-Pandemie ihre Spuren hinterlassen habe. Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens, die vorübergehende Ladenschließungen und deutlich weniger Kundschaft in den Filialen hätten vor allem im zweiten Geschäftsquartal zum umfangreichen Umsatzrückgang beigetragen.

Aber auch im letzten Quartal, das bei H&M von September bis November läuft, gingen die Zahlen um 10 Prozent zurück. Dabei habe vor allem die zweite Corona-Welle in der zweiten Hälfte des Quartals ihre Auswirkungen gezeigt, erklärte der Konzern.

Zum Gewinn machte H&M noch keine Angaben. Bereits zum Halbjahr hatte ein sattes Minus von 3,06 Mrd. Kronen zu Buche gestanden - verglichen mit einem Plus von 5,37 Mrd. Kronen im Vorjahreszeitraum. Der gesamte Jahresbericht soll am 29. Jänner veröffentlicht werden.