Jana McKinnon: TV-Serie über Christiane F. sollte viele berühren

Lachen, Gruseln, Rappen: Amazons Pläne für Serien "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" startet am 19. Februar, Comedyshow "LOL: Last One Laughing" am 1. April - Serien-Pläne zum Fantasy-Buch "Der Greif" und zum Rotlicht-Projekt "Luden"