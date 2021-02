Jansa fordert EU zu Entsendung von Weisenrat nach Slowenien auf

Slowenischer Premier holt nach Kritik der EU-Kommission zum Gegenschlag aus und erhebt schwere Vorwürfe gegen Medien und Justiz im eigenen Land - EU-Kommission reagiert skeptisch

Der mit dem Vorwurf autoritärer Regierungsführung konfrontierte slowenische Premier Janez Jansa hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Entsendung eines Weisenrates nach Slowenien aufgerufen. Diese "Ad-hoc-Arbeitsgruppe" solle sich "vom Zustand der Demokratie, des Rechtsstaates, der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit sowie der Freiheit und Vielfalt der Medien bei uns überzeugen", so Jansa in einem am Freitag veröffentlichen Brief. Brüssel reagierte skeptisch.

Jansa sieht sich als Opfer einer Kampagne angesichts der am 1. Juli beginnenden slowenischen EU-Ratspräsidentschaft. "Ähnlich" sei es schon vor dem ersten slowenischen Ratsvorsitz gewesen, erinnerte Jansa an eine von 571 Journalisten unterzeichnete Petition, in der ihm die Einschränkung von Medienfreiheit vorgeworfen sei. "Wir möchten nicht, dass inmitten harter Arbeit absurde Vorwürfe gegen uns erhoben werden, die jeder entkräften kann, der bei korrekter Übersetzung einen oder zwei Tage der medialen und politischen Vorgänge in Slowenien verfolgen kann", betonte der Politiker der Europäischen Volkspartei (EVP).

Die Arbeitsgruppe solle "in kürzestmöglicher Zeit" nach Slowenien kommen und es sollen ihr auch Vertreter des Rates sowie des Europaparlaments angehören, schlug Jansa vor. Seinen Aufruf an seine Parteifreundin Von der Leyen begründete er mit Kritik von deren Stellvertreterin Vera Jourova an der Medienfreiheit in Slowenien. Jourova hatte sich geäußert, nachdem Jansa eine renommierte Journalistin des EU-Portals "Politico" wegen eines Artikels über die Medien in Slowenien persönlich attackiert und ihr in gebrochenem Englisch Käuflichkeit vorgeworfen hatte.

Die EU-Kommission bestätigte der APA den Erhalt des Briefes am Freitag, äußerte sich zur Idee eines Weisenrats aber skeptisch. Die Freiheit der Medien sei ein Grundpfeiler der Demokratien und werde daher in den Jahresberichten zur Rechtsstaatlichkeit bewertet. "Das ist der richtige Rahmen, um die Situation der Medienfreiheit zu bewerten. Der Austausch mit den Mitgliedstaaten ist in jedem Fall Teil dieses Prozesses", so die EU-Kommission. Die Arbeit am nächsten Jahresbericht habe bereits begonnen. Jansas Brief werde natürlich zu gegebener Zeit beantwortet, teilte ein Sprecher mit.

Internationale Kritik an den Zuständen in seinem Land tut Jansa regelmäßig als von linken Oppositionskreisen in Slowenien gesteuert ab. So hatte er im vergangenen September in einem ORF-Interview gemeint, seine einheimischen Gegner würden sich hinter der Europäischen Union verstecken und einen "Kampf um die Deutungshoheit" führen, bei dem sie ausnützten, dass in der EU praktisch niemand Slowenisch könne. "Ich sage immer: Wer die innenpolitische Situation in Slowenien bewerten will, soll nach Slowenien kommen und Slowenisch lernen oder sich zumindest anständige Gesprächspartner suchen."

Seinen Brief an die EU-Kommissionspräsidentin nutzte Jansa dazu, um seine Vorwürfe gegen die angeblich das Land kontrollierenden linken Netzwerke zu untermauern. So würden "90 Prozent der Medien" von Personen kontrolliert, "die sich öffentlich für eine politische Seite deklarieren", so Jansa, der auch mit Attacken auf die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt RTV Slovenija sowie die staatlichen Nachrichtenagentur STA für Aufsehen gesorgt hat. Weiters schreibt Jansa mit Blick auf das vermeintliche parteipolitische Engagement von Richtern, dass es "ernsthafte Zweifel an der inneren Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Richtern" gebe. Ein großer Teil der Vorwürfe bezieht sich auf Vorkommnisse, die vor seiner Regierungszeit lagen.

Jansa erwähnt dabei auch seine eigene Haftstrafe nach einem rechtskräftigen Korruptionsurteil im Jahr 2018 und spricht diesbezüglich von einem Manöver, "um den Vorsitzenden der Oppositionspartei, die vor dem Wahlsieg steht, mit einer falschen Anklage drei Wochen vor dem Wahltag ins Gefängnis zu schicken." Obwohl sich Jansa damals als politischer Gefangener darstellte und aus der Zelle aus Wahlkampf betrieb, erlitt seine Demokratische Partei (SDS) ein Debakel.