Jansa verteidigt Polen und Ungarn in Brief an EU

Slowenischer Ministerpräsident: Kompromiss mit EU-Parlament zu Rechtsstaatlichkeit "unterminiert Konsens" vom EU-Gipfel

Sloweniens Ministerpräsident Janez Jansa hat sich im Streit um die Verknüpfung von Rechtsstaatlichkeit mit dem EU-Budget auf die Seite von Polen und Ungarn geschlagen, die mit einem Veto das 1,8 Billionen schwere EU-Finanzpaket blockieren. In einem Brief an EU-Ratspräsident Charles Michel schreibt Jansa, der Kompromiss zwischen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft und dem Europaparlament "unterminiert den Konsens" der EU-Staats- und Regierungschefs vom Juli.

"Jegliche willkürliche Mechanismen, die nicht auf einem unabhängigem Urteil beruhen, sondern auf politisch motivierten Kriterien, können nicht 'Rechtsstaatlichkeit' genannt werden", schrieb der konservative Politiker in seinem Brief. "Heute drohen zahlreiche Medien und einige politische Gruppierungen im Europäischen Parlament offen damit, das Instrument, das fälschlicherweise 'Rechtsstaatlichkeit' genannt wird, einzusetzen, um einzelne EU-Mitgliedstaaten mit Mehrheitsbeschluss zu disziplinieren."

In dem Schreiben, das vom Dienstag datiert und der APA in Kopie vorliegt, ruft Jansa dazu auf, die EU müsse die Vereinbarung des EU-Gipfels vom Juli achten. Der slowenische Premier bemüht in dem vier Seiten langen Brief zahlreiche Metaphern. "Die EU ist heute ein Konvoi von Schiffen, der auf stürmischer See segelt", schreibt Jansa etwa. Und: "Nachdem wir mit einem Berg von Problemen konfrontiert sind, wäre die Vernachlässigung unserer historischen, vom EUCO (Europäischen Rat, Anm.) im Juni erzielten Vereinbarung so, als würden wir auf einem Schiff, das gegen den Eisberg segelt, über die Speisekarte streiten."

Das EU-Parlament hat beispielsweise durchgesetzt, dass Strafen zeitlich schneller verhängt werden können und dass schon dann gehandelt werden könnte, wenn wegen Brüchen der Rechtsstaatlichkeit ein Missbrauch von EU-Mitteln droht. Der ursprünglich auf dem Tisch liegende Vorschlag sah vor, Kürzungen von EU-Finanzhilfen nur dann zu ermöglichen, wenn Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit "in hinreichend direkter Weise Einfluss" auf die Haushaltsführung und die finanziellen Interessen der Union haben.

Nach Informationen des Magazins "Politico" erging Jansas Brief übrigens auch an die anderen EU-Staats- und Regierungschefs, die am morgigen Donnerstag in einer Videokonferenz über die Coronakrise beraten. Möglicherweise kommt auch die Budgetblockade durch Polen und Ungarn zur Sprache. Jansa selbst wurde von dem Magazin ironisch als "Marshal Tweeto" bezeichnet - eine Anspielung auf den ehemaligen jugoslawischen Staatschef Marschall Tito vor dem Hintergrund der umstrittenen Tweets zur US-Wahl, die der slowenische Regierungschef zuletzt abgesetzt hatte.