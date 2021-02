Japans Industrieproduktion stieg erstmals seit drei Monaten

Industrieproduktion in Japan gesunken Die Industrieproduktion in Japan ist im August weiter gesunken. Wie die Regierung am Freitag bekanntgab, verringerte sich der Ausstoß im Vergleich zum Vormonat um 1,3 Prozent. Die Industriekonzerne der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt drosselten ihre Produktion damit im nunmehr zweiten Monat in Folge. Derweil steckt Japan weiter im Griff einer Deflation mit andauernd sinkenden Preisen.