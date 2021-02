Japans Notenbank könnte groß angelegte Fondskäufe flexibilisieren

Japans Notenbank hält an lockerer Geldpolitik fest Die japanische Notenbank hält an ihrer äußerst lockeren Geldpolitik fest. Wie erwartet beschloss die Bank of Japan am Freitag in Tokio einstimmig, den Kauf von Wertpapieren in Höhe von jährlich 60 bis 70 Bill. Yen (439 bis 512 Mrd. Euro) fortzusetzen.