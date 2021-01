Je größer die Synapsen, desto stärker die elektrischen Impulse

Laut Studie aus Zürich

Die Verknüpfung von Nervenzellen durch winzige Synapsen im Gehirn steuern das Denken, Handeln und Empfinden. Eine im Fachmagazin "Nature" veröffentlichte Studie zeigt nun, dass die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen umso stärker ist, je größer eine Synapse ist.

Die Forschenden der Universität und ETH Zürich fertigten hauchdünne Schnitte eines Mausgehirns an. Unter dem Mikroskop führten sie feine Glaselektroden in zwei benachbarte Nervenzellen der Großhirnrinde ein. So konnten sie die beiden Nervenzellen künstlich aktivieren und gleichzeitig die Stärke des Informationsstroms messen.

Unter dem Elektronenmikroskop vermaßen sie sämtliche Synapsen zwischen den beiden Nervenzellen. Dabei zeigte sich, dass die Stärke des Stroms direkt mit der Größe und Form einer Synapse zusammenhängen, wie der Neuroinformatiker Kevan Martin von der Uni Zürich laut einer Aussendung vom Donnerstag erklärte.

(S E R V I C E - https://rdcu.be/cdvDj)