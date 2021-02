Jeder zweite Asylsuchende aus der Türkei erhält in Deutschland Schutz

Zahl hat sich 2020 allerdings fast halbiert

Auch vier Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei erhält nach Recherchen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" noch fast jeder zweite Asylbewerber aus dem Land Türkei Schutz in Deutschland. 2020 bekamen 47,7 Prozent aller türkischen Asylbewerber in Deutschland Schutz gewährt - in Form von Asyl, Flüchtlingsschutz, vorübergehendem (subsidiärem) Schutz und Abschiebungsverboten, berichtet die Zeitung am Freitag.

Das gehe aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Frage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor, die der Zeitung vorliege. 2019 habe die Quote kaum höher bei 52,7 Prozent gelegen, 2018 hatte sie 46,7 Prozent betragen. Ein Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg bestätigte, die Quote betrage "rund die Hälfte".

"Die Türkei ist kein sicheres Herkunftsland und weit entfernt von Rechtsstaatlichkeit", sagte Dagdelen der Zeitung. "Wenn fast jeder Zweite, der vor dem Autokraten flieht, Schutz in Deutschland bekommt, ist es einfach nur skrupellos, dass die Bundesregierung das Erdogan-Regime weiter mit Waffen beliefert und mit Wirtschaftshilfen stützt."

Die Zahl der Türken, die in Deutschland Asyl beantragen, hat sich 2020 im Vergleich zum Vorjahr allerdings fast halbiert. Dies ist nach Ansicht der Linken vor allem auf die Reise- und damit Fluchtbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Nach dem gescheiterten Putschversuch gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan 2016 war die Zahl der Asylbewerber aus der Türkei schlagartig gestiegen und hatte sich von 2016 bis 2018 verdoppelt. Die türkische Regierung geht seit dem Putschversuch im Sommer 2016 massiv gegen angebliche Staatsfeinde vor.