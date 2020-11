Jemen - Nur 50 Prozent der Gesundheitseinrichtungen funktionsfähig

Ärzte ohne Grenzen warnt vor kollabierendem Gesundheitssystem - Neben Corona treten auch andere Epidemien wieder auf

Nach sechs Jahren Bürgerkrieg im Jemen zeigen sich inmitten der Corona-Pandemie die verheerenden Konsequenzen des Konflikts. 50 Prozent der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen seien nicht mehr zugänglich, vor allem in ländlichen Gebieten sei ein "genereller Kollaps des Gesundheitssystems" zu beobachten, berichtete Bernadette Schober, Einsatzleiterin von Ärzte ohne Grenzen (MSF) im Jemen, am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz.

Das liege nicht nur an den andauernden Kampfhandlungen zwischen den vom Iran unterstützen Houthi-Rebellen und der international anerkannten Regierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird. Zwar sei natürlich viel Infrastruktur während des Bürgerkriegs zerstört worden, doch viele Einrichtungen könnten ihren Betrieb nicht aufrechterhalten, weil es schlichtweg an Personal fehle, berichtete die Oberösterreicherin. Ein Großteil des medizinischen Personals bekommt seit Jahren kein Gehalt mehr. Viele Ärzte wanderten deshalb in städtische Privatkrankenhäuser ab.

Der Zusammenbruch der Primärversorgung führe auch dazu, dass eigentlich gut behandelbare Krankheiten zu schweren Komplikationen führten, erzählte Schober. "Im Jemen ist das alles komplizierter." Denn ein Krankenhaus schnell zu erreichen, sei aufgrund der Distanz oft nicht möglich. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) kommt im Jemen auf 2.000 Menschen ein Arzt. Und Spezialisten seien ohnehin "extrem schwer" zu finden, so Schober.

Hinzu kommen wieder aufflammende Epidemien: Cholera, Masern, Polio und Diphtherie "sollten im Jemen kein Thema mehr sein", traten aber in den vergangenen Jahren wieder auf, sagte Schober, die bereits zum dritten Mal als Einsatzleiterin im Jemen tätig ist. Betroffen seien davon insbesondere Gebiete mit einer ohnehin schwachen medizinischen Basisversorgung. Weil etwa Frauen zu Hause anstatt im Krankenhaus entbinden, könne kein Infektionsschutz mehr stattfinden oder sei zumindest mit einem "extremen finanziellen Aufwand" verbunden.

Die Coronakrise hat die Situation in dem Bürgerkriegsland weiter verschärft. Nach einer ersten Welle vor einigen Monaten habe das Land zwar Schutzmaßnahmen getroffen, doch appellierte Schober auch mit Blick auf die Bereitstellung von Impfstoffen an "mehr globale Verantwortung, so dass auch Länder wie der Jemen Anschluss haben und in eine globale Strategie involviert werden". Offizielle Corona-Zahlen gibt es für das Land auf der Arabischen Halbinsel keine.

In dem seit sechs Jahren tobenden Bürgerkrieg wurden Zehntausende Menschen getötet. UNO-Generalsekretär António Guterres warnte kürzlich mit dramatischen Worten vor der "schlimmsten Hungersnot, die die Welt seit Jahrzehnten erlebt hat" und forderte sofortige Gegenmaßnahmen.

Der Norden des Landes mit der Hauptstadt Sanaa wird von den schiitischen Houthi-Rebellen beherrscht. Die von Saudi-Arabien unterstützte, international anerkannte Regierung von Abd Rabbo Mansour Hadi hat die südjemenitische Großstadt Aden zur vorübergehenden Hauptstadt erklärt. Dort haben allerdings Ende April von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützte südjemenitische Separatisten die Macht übernommen, die erneut eine Zweiteilung des Jemen erreichen wollen. Von 1967 bis 1990 war das Land in zwei Teile gespalten gewesen, im Süden und Osten existierte damals eine sozialistische Volksrepublik mit Aden aus Hauptstadt.