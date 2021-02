Jerry Seinfeld und Whoopi Goldberg machen U-Bahn-Ansagen in New York

Stars erinnern in Coronakrise an Masken und Abstand

Stars wie Comedian Jerry Seinfeld und Schauspielerin Whoopi Goldberg übernehmen in den kommenden Wochen die Ansagen zur Erinnerung an Masken und Abstand in der New Yorker U-Bahn. Mehr als 25 "ikonische New Yorker" seien für diese Aufgabe ausgesucht worden, teilten die New Yorker Verkehrsbetriebe MTA am Freitag mit. Mindestens vier Wochen sollen die Ansagen immer wieder in U-Bahn-Stationen, den U-Bahnen selbst und auch in Bussen zu hören sein.

Neben Seinfeld und Goldberg sind unter anderem Ilana Glazer und Abbi Jacobson dabei. Auch die Schauspielerin Awkwafina hat mitgemacht - sie hatte im vergangenen Jahr anlässlich einer neuen Serie schon einmal Ansagen aufgenommen, die vorübergehend in der U-Bahn-Linie 7 zu hören waren.