Jerusalemer Patriarch: "Pandemie scheint uns gelähmt zu haben"

Erzbischof Pizzaballa: Statt Freudenfeier wird es in Bethlehem 2020 ein "zurückhaltendes Weihnachten" geben - Genaue Regelung noch offen

Die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundenen Ängste haben nach Worten des neuen Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Erzbischof Pierbattista Pizzaballa, das zivile und religiöse Leben geprägt und eine Lähmung mit sich gebracht. "Dieses letzte Jahr 2020 hat sich durch Angst ausgezeichnet: Gesundheit, Wirtschaft und sogar Politik", sagte der italienische Franziskaner laut Kathpress in seiner am Dienstag veröffentlichten Weihnachtsbotschaft.

Statt der üblichen Freudenfeiern in Bethlehem "haben wir ein zurückhaltendes Weihnachten, eines zum Vergessen", so der Italiener. Alles werde in diesem Jahr "auf ein unverzichtbares Minimum" reduziert. Das "kleine aber machtvolle Virus" habe innerhalb kürzester Zeit Projekte gestoppt und Desorientierung verursacht. Ein Leben ohne Angst in dieser Welt sei eine große Herausforderung, so Pizzaballa. Gleichzeitig sei das Baby in der Krippe das Zeichen für den Beginn eines neuen Reiches, es sei ein Zeichen, das leicht zu übersehen sei, "weil wir so sehr mit unseren Sorgen und Ängsten beschäftigt sind".

Erzbischof Pizzaballa wird erstmals in seinem neuen Amt als Lateinischer Patriarch von Jerusalem der zentralen Christmette in der Katharinenkirche in Bethlehem vorstehen. Nach seiner Covid-19-Infektion habe er am Dienstag die offizielle Erlaubnis des israelischen Gesundheitsministeriums erhalten, die Quarantäne zu beenden, teilte das Patriarchat am Dienstag mit. Keine Angaben gab es bisher darüber, mit welchen Einschränkungen der traditionelle Einzug des Patriarchen nach Bethlehem sowie die Weihnachtsfeiern stattfinden würden. Unklar ist auch, ob einheimische Christen an der Mitternachtsmesse teilnehmen können.

Die zuständige israelische Koordinationsstelle für Regierungsaktivitäten in den besetzten Gebieten teilte am Montagabend in einem arabischsprachigen Facebook-Beitrag mit, dass der sogenannte Checkpoint 300 am Rachelsgrab zwischen Jerusalem und Bethlehem von Donnerstag, 8.00 Uhr bis Freitag 14.00 Uhr geschlossen wird. Ferner werde der Bereich um das Caritas-Babyhospital auf Bethlehemer Seite des Checkpoints bereits ab Mittwoch für Autos gesperrt. Andere Checkpoints sollen geöffnet bleiben.

In diesem Jahr würden wegen der Covid-19-Pandemie weniger Maßnahmen unternommen, um Palästinensern die Reisefreiheit während der Weihnachtszeit zu erleichtern, teilte Cogat auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) mit. Damit soll die Verbreitung des Virus zwischen verschiedenen Gebieten erschwert werden. Keine Angaben machte die Behörde zu Reisegenehmigungen für Christen aus dem Gazastreifen. Der katholische Pfarrer von Gaza, der argentinische Ordensmann von der Gemeinschaft "Verbo encarnado" Gabriel Romanelli, sagte auf KNA-Anfrage, bisher lägen keine Reisegenehmigungen für Gazas Christen vor.

Der palästinensische Ministerpräsident Mohammad Shtayyeh hatte laut örtlichen Medien am Donnerstag einen partiellen Lockdown für die palästinensischen Gebiete erklärt. Hintergrund sind die stark steigenden Zahlen von Covid-19-Neuinfektionen. Die zunächst bis zum 2. Jänner geltenden Maßnahmen sehen unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 19 Uhr und 6 Uhr sowie ganztägige Lockdowns für Freitage und Samstage vor.

An einer Kabinettssitzung von Montag rief Shtayyeh laut Mitteilung seines Büros die Kirchenführer auf, während der Weihnachtsmessen die Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus einzuhalten.