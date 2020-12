"Jingle Bell Rock": Ein musikalischer Adventsgruß von May und Mai

Elfjähriger Autist Mika Mai jazzt mit sehbehinderter Sängerin Corinna May am Montag

Der elfjährige Mika Mai ist Autist und sehbehindert, vor allem aber: musikalisch hochbegabt und bühnenerfahren. Der deutsche Junge spielt Klavier, Schlagzeug, Gitarre und weitere Instrumente, und er singt auch. Für seinen musikalischen Adventskalender sprach er Künstlerinnen und Künstler an, darunter auch die blinde Sängerin Corinna May, die 2002 mit dem Lied "I Can't Live Without Music" für Deutschland beim Eurovision Song Contest angetreten war.

Schnell fand man zueinander. Das musikalische Ergebnis der gemeinsamen Aufnahme ist ein "Jazz-Light-Mix" aus Weihnachtsklassikern wie "Let it Snow!" und "Jingle Bell Rock". Zu hören ist das Ganze ab Montag "hinter" dem digitalen Adventstürchen Nummer 14 zu hören und zu sehen.

(S E R V I C E - www.youtube.com/c/MikaRockyMai/videos)