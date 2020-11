Job im Konzern für abgelösten VW-Software-Vorstand Senger

Ex-BMW-Manager entwickelt autonomes Fahren für VW-Transporter

Der als Volkswagen-Software-Chef abgelöste Christian Senger hat einen neuen Job im Konzern gefunden. Der 46-Jährige leite mit sofortiger Wirkung die Entwicklung des autonomen Fahrens der VW-Transportersparte und sei damit auch für Mobilitäts- und Transportdienste (MaaS/TaaS) zuständig, teilte die Marke VW Nutzfahrzeuge am Montag in Hannover mit. Als Leiter der Entwicklung wurde Kai Grünitz bestellt. Beide Manager berichten an Spartenchef Carsten Intra.

VW hat die Softwareentwicklung in Ingolstadt konzentriert und Audi-Chef Markus Duesmann unterstellt, der zugleich Entwicklungsvorstand des Konzerns ist. Im Zuge der Neuordnung hatte der frühere BMW-Manager und Duesmann-Vertraute Dirk Hilgenberg Senger überraschend an der Spitze der Softwareabteilung abgelöst. Seither suchte man einen neuen Job für Senger, der einst bei BMW an der Konzeption der Elektrofahrzeuge i3 und i8 mitwirkte.

Senger hatte zunächst die neue Softwaresparte in der VW-Gruppe aufgebaut, bei der in den kommenden Jahren Milliarden investiert und ein internes Expertennetz geschaffen werden sollen. Nachdem er Ende Juni den Start der "Software-Org" und die Entwicklung eines eigenen Auto-Betriebssystems angekündigt hatte, übertrug Konzernchef Diess kurz darauf die Zuständigkeit an Audi-Chef Duesmann.

Während sich Audi mit dem Projekt "Artemis" zunächst auf hochautomatisiertes Fahren (Level 3) konzentriert, soll die VW-Nutzfahrzeugsparte eine Stufe höher einsteigen und Fahrzeuge anbieten, die weitgehend ohne menschlichen Eingriff auskommen (Level 4). Die Wolfsburger gehen davon aus, dass Roboterfahrzeuge sich bei Transportern eher durchsetzen werden als bei Pkw. Die VW-Nutzfahrzeugsparte arbeitet bei der Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge mit dem US-Autobauer Ford zusammen.