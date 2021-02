Joggerin in Eisenstadt angefahren - Pkw-Lenkerin flüchtig

22-Jährige verletzt - Erhebungen laufen

Die Polizei sucht im Burgenland eine fahrerflüchtige Lenkerin. Am Dienstagnachmittag ist eine 22-jährige Joggerin in Eisenstadt auf einem Zebrastreifen angefahren und verletzt worden. Sie erkannte, dass sich zwei Frauen im Wagen befanden und sie mit einem Kennzeichen aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung unterwegs waren. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Ruster Straße. Die Erhebungen laufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die junge Frau lief im Schock noch selbst nach Hause. Ihre Mutter verständigte dann aber Rettung und Polizei. Da sie über Schmerzen im rechten Arm klagte, wurde die Verletzte ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.