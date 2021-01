Johnnie-Walker-Hersteller Diageo mit Umsatz- und Gewinnrückgang

Amerika-Geschäft stützt Spirituosenkonzern Diageo Der weltgrößte Spirituosen-Hersteller Diageo gleicht sein schwaches Europa-Geschäft weiterhin mit höheren Preisen und Zuwächsen in Amerika aus. Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2013/2014 bis Ende September zog der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 3,1 Prozent an, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte.