Johnny Cash im Orchestersound: Neues Album erschienen

"Johnny Cash and the Royal Philharmonic Orchestra" unter Mitarbeit von Sohn John Carter Cash entstanden - "Es klingt imposant"

Was mit Elvis Presley funktioniert hat, wird auch mit Johnny Cash klappen. Das dachten sich wohl die Verantwortlichen bei Sony Music und ließen Hits der Countrylegende in orchestrale Arrangements packen. Es liegt wohl nicht zuletzt an Sohn John Carter Cash, der in das Projekt involviert war, dass das am Freitag erschienene Album "Johnny Cash and the Royal Philharmonic Orchestra" würdevoll klingt.

Zu Cashs unverkennbarer Stimme wurden im berühmten Raum 2 der Londoner Abbey Road Studios die Songs mit einem neuen Sound unterlegt. Dirigiert hat Steve Sidwell. Die Auswahl des Orchesters sei auf der Hand gelegen. John Carter Cash erinnerte sich an einen Kinobesuch in den frühen 80ern. Als die Musik zu "Goldfinger" einsetzte, habe sein Vater gesagt: "Das ist das allerfeinste Orchester, das Royal Philharmonic Orchestra."

Für das Projekt wurden Klassiker wie "Man In Black" und "Ring Of Fire" ausgewählt, aber auch die Duette "Girl From The North Country" mit Bob Dylan und "The Loving Gift" mit June Carter Cash. Für die Überarbeitung von "Farther Along" wurde die 82-jährige Gitarrenlegende Duane Eddy ins Studio gebeten. "In meiner Fantasie habe ich mir immer vorgestellt, in Johnny Cash' Band zu spielen", wird dieser in einer Aussendung der Plattenfirma zitiert.

Mit "Galway Bay" ist auch ein irischer Folksong auf dem Album enthalten. "Highwayman" von der gleichnamigen Country-All-Star-Band fehlt auch nicht. "Als Arrangeur habe ich mich immer gefragt, wie das Stück mit einem richtigen Orchester und üppigen Streichern klingt", erzählte der Komponist des Songs, Jimmy Webb. "Dank der Neueinspielung kann ich sagen, es klingt imposant."

Zufrieden zeigt sich auch John Carter Cash: "Die tiefe Stimme meines Vaters hatte in gewisser Weise selbst immer etwas Orchestrales an sich. In seinem Timbre schwingen etwa vergleichbar Cello und Horn mit", schrieb Cash Jr. in den Liner Notes.