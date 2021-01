Johnson verschiebt wegen Covid-19-Krise Reise nach Indien

Britischer Premier wollte eigentlich sein Projekt des "Global Britain" vorantreiben

Der britische Premierminister Boris Johnson hat wegen der Covid-19-Krise seine für diesen Monat geplante Reise nach Indien verschoben. Johnson habe in der Früh den indischen Regierungschef Narendra Modi angerufen, um ihn über diese Entscheidung zu informieren, sagte ein Sprecher Johnsons am Dienstag. Johnson habe die Entscheidung "mit Bedauern" getroffen, führte der Sprecher unter Verweis auf die schnelle Verbreitung einer Mutation des Covid-Virus in Großbritannien hinzu.

Johnson habe Modi gesagt, er wolle in Großbritannien bleiben, um sich auf die weitere Bekämpfung der Pandemie konzentrieren zu können, sagte der Sprecher der Downing Street. Johnson hoffe, noch in der ersten Jahreshälfte nach Indien reisen zu können, bevor Modi zu einem G7-Gipfel in Großbritannien erwartet wird.

Nach den ursprünglichen Planungen wollte Johnson am 26. Jänner am Tag der Republik, dem indischen Nationalfeiertag, teilnehmen. Nach dem Austritt aus der Europäischen Union will der britische Regierungschef neue Handelsabkommen abschließen, insbesondere mit Partnern in Asien.

Als Johnson die Reise nach Indien im Dezember ankündigte, verwies er auf sein Projekt eines "Global Britain" und stellte einen "Quantensprung" in den Beziehungen zu Indien in Aussicht, das früher zum britischen Kolonialreich zählte.

Wegen der Ausbreitung der neuen Virus-Mutation hatte die Regierung in London am Montag einen harten Lockdown für ganz England bis voraussichtlich Mitte Februar angeordnet. Die Schulen werden geschlossen und es gilt eine Ausgangssperre.

Der erneute harte Lockdown könnte möglicherweise sogar noch bis März andauern. Vor dem Land lägen "sehr, sehr schwierige Wochen", sagte der britische Staatssekretär Michael Gove dem Sender Sky News.