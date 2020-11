Jordaniens Innenminister tritt nach Feiern von Wahlsiegern zurück

Verstöße gegen Ausgangssperre in Corona-Pandemie

Nach Feiern von Anhängern erfolgreicher Kandidaten bei der Parlamentswahl in Jordanien hat der Innenminister des Landes seinen Rücktritt erklärt. Taufik al-Halalmah übernahm damit am Donnerstag die Verantwortung für Verstöße gegen eine viertägige Ausgangssperre, mit der nach der Abstimmung eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden sollte.

Nach Angaben der jordanischen Sicherheitskräfte wurden 18 Kandidaten wegen Feiern oder Schüssen in die Luft festgenommen. Insgesamt gab es mehr als 340 Festnahmen.

Die Jordanier hatten am Dienstag im Schatten der Coronakrise ein neues Parlament gewählt. Mit der Ausgangssperre, die nach der Abstimmung in Kraft trat, sollten Siegesfeiern verhindert werden.

Nur knapp 30 Prozent der 4,6 Millionen Wahlberechtigten nahmen nach Angaben der Wahlkommission an der Abstimmung teil. Vor allem Wählerinnen blieben den Urnen fern. Das Parlament hat in der von König Abdullah II. regierten Monarchie nur begrenzte Befugnisse. In dem Land gibt es auch Kritik am Umgang der Regierung mit der Pandemie.

Nach den Ergebnissen der unabhängigen Wahlkommission verlor der mit den islamistischen Muslimbrüdern verbundene Islah-Block sechs Sitze und kam auf zehn Abgeordnete. Die Jordanier wählten demnach 100 neue Vertreter in das 130-köpfige Parlament. Darunter sind weniger Frauen als zuvor. Nur 15 Kandidatinnen gewannen bei der Abstimmung einen Sitz im Repräsentantenhaus. Das ist das Minimum, das die Frauenquote in dem Land vorschreibt. Die meisten siegreichen Kandidaten sind nicht offiziell mit Parteien verbunden.