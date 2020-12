Jose Carreras moderiert seine Spendengala von Spanien aus

TV-Gala findet am Donnerstag in Leipzig ohne Publikum statt - Startenor wegen Pandemie live zugeschaltet

Der Tenor Jose Carreras sammelt auch in diesem Jahr mit einer Fernsehgala Spenden für seine Leukämie-Stiftung - diesmal aber von Spanien aus. "Wegen Corona bin ich durch eine Live-Schaltung aus Barcelona direkt und während der gesamten Sendezeit mit der José-Carreras-Gala in Leipzig verbunden", erklärte der 74-Jährige. Die Sendung steht am Donnerstag (20.15 Uhr) beim MDR auf dem Programm.

Vor Ort moderieren Mareile Höppner und Sven Lorig. Zuschauer sind wegen der Pandemie diesmal nicht dabei. Die Charity-Gala wird unterstützt von Künstlern wie Amy Macdonald, Max Raabe oder David Garrett, wie der MDR mitteilte. Voriges Jahr hatte Carreras mit seiner 25. Gala fast 3,9 Millionen Euro Spenden gesammelt. Damals waren noch 2400 Zuschauer bei der Live-Show in Leipzig dabei gewesen.

Es sei in diesem Jahr besonders wichtig, auf Leukämie aufmerksam zu machen, erklärte der Künstler. "Corona dominiert seit Monaten die Agenda und sogar viele Gespräche im privaten Bereich. Wir dürfen die Leukämiepatienten nicht vergessen, die besonders in diesen Zeiten unsere Solidarität brauchen." Wer wegen Blutkrebs behandelt werde, habe ein geschwächtes Immunsystem und somit in Zeiten von Corona ein noch wesentlich höheres Risiko. Das bei der Spenden-Show gesammelte Geld solle der Leukämie-Forschung zugute kommen.

Nächstes Jahr hofft Carreras wieder zu Normalität zurückfinden zu können. Es sei geplant, dann wieder mit der Gala beim MDR in Leipzig zu sein.