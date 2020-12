Josef Aschbacher will "Weltraum in Europa wichtiger machen"

Designierter Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA hofft auf positive Auswirkungen seiner Wahl auf den österreichischen Weltraumsektor - BILD VIDEO

Der designierte Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Josef Aschbacher, will "den Weltraum in Europa wichtiger machen" und näher an das Niveau der NASA herankommen, wie er im APA-Gespräch sagte. Der 58-jährige Tiroler war am Donnerstag zum Nachfolger des amtierenden ESA-Chefs Jan Wörner gewählt worden. Er ist der erste Österreicher an der Spitze der europäischen Raumfahrtagentur.

APA: Sie haben erzählt, dass es schon als Kind ihr Traum war, bei der ESA zu arbeiten - haben Sie sich jemals träumen lassen, dass Sie die ESA leiten?

Aschbacher: Natürlich hat man als Kind große Träume und ich hatte schon den Traum, irgendwann ganz oben bei der ESA sein zu können. Je älter man wird, desto mehr realisiert man, dass das ein irrealistischer Traum ist und es vielleicht doch nicht so einfach ist. Aber der Gedanke war schon seit vielen Jahren tief in mir drinnen. Aber dass es jetzt wirklich so weit gekommen ist, ist natürlich eine kleine Sensation. Ich sehe das als Aufgabe für Europa, um den Weltraum und Europa voranzubringen und auf die nächste Stufe zu heben.

APA: Der amtierende Generaldirektor Jan Wörner hatte die Vision, ein Dorf auf dem Mond zu bauen. Was ist Ihre Vision?

Aschbacher: Ich habe eine Vision, aber ich halte mich noch ein wenig damit zurück. Ganz vereinfacht ist die Vision, den Weltraum in Europa wichtiger zu machen, und zwar so wichtig, dass er in etwa auf das Niveau von Amerika und China kommt. Weil Europa ist als Wirtschaftsmacht, als politischer Block enorm wichtig und gleichzusetzen mit den anderen Blöcken im Osten und Westen. Aber der Weltraum ist leider nicht vergleichbar, hier sind die Investitionen und die Bedeutung an sich viel geringer. Bei der Bedeutung des Weltraums als strategisches Element, als Wirtschaftsfaktor, als Element der Faszination und der Innovation, aber auch wo Neues kreiert wird und neue Möglichkeiten geschaffen werden, da kann Europa einiges nachholen, auch bei der Kommerzialisierung des Weltraums. Das geht aber nicht nur als ESA, sondern das muss man gemeinsam mit der Europäischen Kommission machen.

APA: Was ist dafür notwendig, um auf das Niveau der NASA zu kommen?

Aschbacher: Das Niveau der NASA zu erreichen ist schwer und man muss realistisch sein, das geht auch sicher nicht in meiner Amtszeit. Aber man muss sich immer die NASA als Partner neben einem vorstellen und sehen, wie und was sie gemacht haben - das ist natürlich faszinierend und phantastisch. Wir arbeiten extrem gut zusammen. Ich will Europa näher an die NASA heranbringen, aber das gleiche Niveau ist realistischerweise nicht machbar.

APA: Ist die Wahl eines ausgewiesenen Experten für Erdbeobachtung auch ein Signal für eine inhaltliche Ausrichtung der ESA? Wird der Blick aus dem All auf die Erde verstärkt?

Aschbacher: Die Erdbeobachtung ist bereits das größte Direktorat in der ESA und hat auch das größte Budget. Insofern ist die Erdbeobachtung schon ganz, ganz wichtig und es beteiligen sich auch alle Länder daran. Das wird sicher nicht schlechter werden unter meiner Führung. Im Gegenteil, die Erdbeobachtung ist ein essenzielles Element, gerade für Europa, das eine sehr nachhaltige und klimaorientierte Politik hat. Die Erdbeobachtung ist das Element im Weltraum, das diese Bedürfnisse befriedigen und diese Informationen liefern kann.

APA: Erstmals wird ein Österreicher Generaldirektor der ESA. Wird das auch Auswirkungen auf den österreichischen Raumfahrtsbereich haben?

Aschbacher: Der österreichische Weltraumsektor wird davon hoffentlich profitieren und davon inspiriert werden. Ich hoffe, dass in Österreich dadurch ein Momentum entstehen kann und man von der Faszination profitiert, die vom Weltraum ausgeht. Und ich werde sicher mit Freude hier in Österreich präsentieren, was die ESA und der Weltraum machen können. Nicht nur der Technologie wegen, sondern wirklich für die Menschen, und ich hoffe, dass diese Initiativen, die wir ergreifen werden, auch einen positiven Effekt haben werden auf die Bevölkerung, auf die Programme, die Investitionen, die dann folgen werden. Österreich ist sehr gut, hat eine sehr starke Industrie, ist ein kleines Land, aber die Firmen, die in unseren Projekten mitarbeiten sind sehr zu respektieren, haben Top-Qualität und sind führend in den Bereichen, in denen sie arbeiten.

(Das Gespräch führte Christian Müller/APA)