Journalist in Somalia getötet

Terrormiliz Al-Shabaab nimmt immer wieder Medienvertreter ins Visier

Im Krisenland Somalia am Horn von Afrika ist ein prominenter Journalist erschossen worden. Er sei am Montag vor einem Restaurant in der Stadt Galkayo im Zentrum des Landes von zwei bewaffneten Männer getötet worden, sagte ein Polizist. Der Journalist arbeitete für den beliebten Radiosender Radio Daljir.

Wer hinter dem Angriff steckte, war zunächst unklar, allerdings verübt die Terrormiliz Al-Shabaab immer wieder Angriffe und Anschläge, auch auf Journalisten. Die islamistischen Fundamentalisten kontrollieren weite Teile des Zentrums und Südens des Staates. Zudem ist in dem armen Land ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat aktiv.