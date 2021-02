Journalistin Lina Attalah Ehrenmitglied des deutschen PEN-Clubs

Ägypterin kämpft seit Jahren gegen Einschränkungen in ihrer Heimat

Die Chefredakteurin der unabhängigen Nachrichtenseite "Mada Masr" in Ägypten, Lina Attalah, ist vom deutschen PEN-Zentrum zum Ehrenmitglied ernannt worden. Mehrfach sei die Journalistin bedroht, eingeschüchtert, behindert und auch kurzeitig inhaftiert worden, teilte die Schriftstellervereinigung am Mittwoch in Darmstadt mit. Die 1982 geborene Attalah kämpfe seit Jahren gegen die Einschränkungen des unabhängigen Journalismus in ihrem Land.

"Die Ernennung zum Ehrenmitglied des deutschen PEN-Zentrums ist verknüpft mit der Sorge um Lina Attalahs Sicherheit und der Sorge um ihr Wohlbefinden sowie mit der Hoffnung auf mehr Pressefreiheit und Demokratie in Ägypten", teilte der Vizepräsident des deutschen PEN, Ralf Nestmeyer, mit.