Jourova: EU-Förderungen nur für grundrechtekonforme Projekte

Gespräch zu 20 Jahren Europäische Grundrechtecharta - EuGH-Präsident Lenaerts: Charta hat "größere Tiefe" als Menschenrechtskonvention des Europarates

EU-Förderungen sollen nur Projekten zugutekommen, die mit der EU-Grundrechtecharta konform gehen. Das sagte die EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova in einem Online-Gespräch zum 20. Jahrestag der EU-Grundrechtecharta am Montag. Sie bezog sich dabei auf eine Zuschauerfrage, die die Existenz "LGBT-ideologiefreier Zonen" in Polen beklagte.

"Da gibt es kein Gesetz (in Polen, Anm.), es sind nur Erklärungen einzelner Gemeinden, deshalb können wir auch kein Vertragsverletzungsverfahren dagegen anstrengen", so die für Werte und Transparenz zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission. "Wir schauen eher, was wir bezüglich der Finanzierung machen können." In diesem Zusammenhang verwies sie auf die Voraussetzungen für die EU-Förderungen.

An dem Videogespräch, das auf dem Youtube-Kanal der EU-Grundrechteagentur FRA übertragen wurde, nahmen weiters der Präsident des Europäischen Gerichtshofes (EuGH), Koen Lenaerts, FRA-Direktor Michael O'Flaherty sowie die portugiesische Justizministerin Francisca Van Dunem teil. Portugal übernimmt im Jänner den rotierenden EU-Vorsitz von Deutschland.

Die Teilnehmer würdigten die Rolle der Europäischen Grundrechtecharta im europäischen Rechtssystem. Gleichzeitig beklagten sie, dass die Charta nach wie vor in der Rechtsprechung "zu wenig eingesetzt" werde, wie O'Flaherty sagte, "gerade auf der Ebene der Nationalstaaten": "Das ist das große Problem." Der aus Irland stammende FRA-Direktor zeigte sich allerdings zuversichtlich, dass die Charta, genauso wie es vor einigen Jahrzehnten die Europäische Menschenrechtskonvention (1953) des Europarates getan habe, in den kommenden Jahren Schritt für Schritt "die Gesellschaften Europas umwandeln wird".

EuGH-Präsident Lenaerts strich dabei hervor, dass die "größere Tiefe" der Charta im Vergleich zur Menschenrechtskonvention andere Urteile möglich mache. So habe der EuGH im Mai 2020 das Festhalten von Asylwerbern in den ungarischen Transitzonen als "Haft" brandmarken und so deren Auflösung erreichen können, erinnerte er. Einige Monate zuvor habe der auf Basis der Menschenrechtskonvention urteilende Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in einem anderen Urteil hingegen noch keine Einwände gegen die Unterbringung der Geflüchteten in den Transitzonen gehabt.