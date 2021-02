Jubiläum mit Klassischer Moderne: Lübecker Museum Behnhaus wird 100

Lübecker 3D-Druck-Unternehmen geht an die Börse Der erste klassische Börsengang eines deutschen Unternehmens 2014 ist geglückt: Die Lübecker Firma SLM Solutions wagte am Freitag den Schritt aufs Parkett. Der erste Kurs der Aktie lag an der Frankfurter Börse mit 18,20 Euro leicht über dem Ausgabekurs von 18 Euro.