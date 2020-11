Judith Engel übernimmt Verkehrssektion im Umweltministerium

Ab Jänner 2021

Im kommenden Jahr übernimmt Judith Engel die Leitung der Verkehrssektion im Umweltministerium. Das teilte das Ministerium am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der Posten war bereits seit Ende Juni 2020 unbesetzt, nachdem der bisherige Sektionschef Gerhard Gürtlich in Pension gegangen war. Die Verkehrssektion ist die größte Sektion im Klimaschutzministerium.

Engel ist ausgebildete Bauingenieurin. Sie war beim Flughafen Wien und der ÖBB-Infrastruktur AG in Leitungsfunktionen und zuletzt Leiterin des Rahmenbauprogramms im Wiener Gesundheitsverbund, schreibt das Ministerium.