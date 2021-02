Der dritte Rang von Magdalena Krssakova am Freitag ist die einzige Platzierung der ÖJV-Judoka beim Grand-Slam-Bewerb in Tel Aviv geblieben. Am Samstag schied Aaron Fara trotz guter Leistung gegen den topgesetzten Europameister Peter Paltchik (ISR) in der ersten Runde der 100-kg-Klasse aus (Waza-ari), für Stephan Hegyi kam das Ende nach einem Ipponsieg zum Auftakt wie zuletzt in Doha in Runde zwei gegen den Tadschiken Temur Rachimow (Ippon).