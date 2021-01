Judo: Filzmoser musste sich Meniskus-OP unterziehen

40-Jährige hofft aber nach wie vor auf Olympia

Judoka Sabrina Filzmoser hat sich einem Eingriff an ihrem im vergangenen Sommer schwer verletzten rechten Knie unterziehen müssen. Der 40-jährigen Oberösterreicher sei in Linz von Jürgen Barthofer mittels Arthroskopie der beschädigte Meniskus gerichtet worden, gab der Österreichische Judo-Verband (ÖJV) am Dienstag bekannt. Filzmoser hatte sich im August einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen, diesen aber nicht operativ behandeln lassen.

Die nunmehrige OP wurde aufgrund zu großer Schmerzen nötig. "Der Eingriff war der einzig logische Schritt. Der Meniskus hat Sabsi zuletzt mehr Probleme gemacht, als gedacht. Da war ein gezielter Olympia-Aufbau unrealistisch. Jetzt wird sie wieder schmerzfrei trainieren können", meinte die neue ÖJV-Cheftrainerin Yvonne Bönisch. Spätestens bei der EM im April sollte die Ex-Europameisterin wieder mit dabei sein. Das erträumte Olympiaticket sei nach wie vor möglich, betonte die Deutsche. "Jetzt kann ich mich wieder ganz auf sportliche Belange konzentrieren", sagte Filzmoser nach dem erfolgreich verlaufen Eingriff.