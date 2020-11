Judo: Magdalena Krssakova bei Prag-EM in 63-kg-Klasse im Finale

Nach Sieg über Trajdos

Die Österreicherin Magdalena Krssakova ist am Freitag bei den Judo-Europameisterschaften in Prag in der Klasse bis 63 kg ins Finale vorgestoßen und hat damit zumindest die Silbermedaille fix. Die 26-Jährige behielt gegen die Deutsche Martyna Trajdos nach einer halben Minute per Ippon die Oberhand. Im Kampf um den Titel ging es in der Folge um ca. 16.15 Uhr gegen die französische Weltranglistenerste Clarisse Agbegnenou. Es ist das erste Duell der beiden.

Mit Krssakovas Medaillengewinn geht die ÖJV-Erfolgsserie bei Europameisterschaften weiter. Seit 2013 gewann Judo Austria immer zumindest eine Medaille. Den bisher letzten EM-Titel gab es 2011 in Istanbul durch Sabrina Filzmoser (-57 kg).