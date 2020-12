Martin Poiger, der Präsident des Österreichischen Judoverbandes, ist am Mittwoch bei der 72. ordentlichen Hauptversammlung des Europäischen Judoverbandes neu in den 15-köpfigen EJU-Vorstand gewählt worden. Das Mandat gilt für vier Jahre. Die Hauptversammlung fand als Videokonferenz statt, die Bürozentrale ist in Wien. "Ich freue mich, meine bisherige Tätigkeit als Bürodirektor jetzt als gewähltes Vorstandsmitglied fortführen zu können", sagte Poiger.