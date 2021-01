Judo: ÖJV-Team soll mit Bönisch zurück in Olympia-, WM-Medaillenränge

Heuer schon ein Jahrzehnt ohne Podestrang auf höchster Ebene - 40-jährige Olympiasiegerin nach Amtsantritt als ÖJV-Chefcoach: "Haben in der Mannschaft einige Kracher" - BILD

Olympiasiegerin Yvonne Bönisch soll das österreichische Judo-Nationalteam im Olympia-Jahr auf ein neues Niveau heben. Die deutsche Olympiasiegerin steht der ÖJV-Equipe seit Jahresbeginn als Chefcoach vor und wurde am Donnerstag bei einem Medientermin am ÖJV-Bundesstützpunkt in Linz der Öffentlichkeit präsentiert. "Wir haben in der Mannschaft einige Kracher, die international jederzeit für eine Medaille gut sind", sagte die nun auch in Linz wohnende 40-Jährige.

Am Dienstag bat die Chefin eines sechsköpfigen Trainerteams das Nationalteam zum ersten Training, noch am Donnerstag ging es mit sechs Aktiven zum World Judo Masters nach Doha. "Ein, zwei Top-3-Platzierungen in Doha sind möglich", meinte Bönisch. Sie sei sehr offen und gut aufgenommen worden. "Mein erster Eindruck vom Team könnte nicht besser sein. Man sieht, dass unser Team regelmäßig mit starken internationalen Athletinnen und Athleten trainieren konnte. Das körperliche und technische Niveau ist ausgezeichnet."

Sie wolle das Team möglichst schnell und gut kennenlernen, es gab schon erste Einzelgespräche. Es soll Schritt für Schritt gehen. "Über die Saison-Highlights wie Europa- und Weltmeisterschaft bzw. Olympische Spiele können wir dann nach Katar sprechen." Die gleich alte Sabrina Filzmoser ist von Bönisch überzeugt: "Ich kenne Yvonne seit mehr als 25 Jahren. Sie war als Athletin auf allerhöchstem Niveau und hat als Trainerin in Deutschland und Israel in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet."

Auch Oberösterreichs Sport-Landesrat Markus Achleitner und ÖJV-Sportdirektor Markus Moser gaben sich von der jeweils zweifachen Ex-Vize-Welt- und Europameisterin überzeugt. Moser bezeichnete die Potsdamerin als Idealbesetzung. Die Verbandsvorgabe sei, bei Olympia (zuletzt 2008, Anm.) und WM (2010) Medaillen zu holen. "Das Warten muss aufhören", sagt Moser. Bönisch, Olympiasiegerin 2004 (bis 57 kg): "Diese Zielvorgabe ist ambitioniert, aber durchaus realistisch. Das gilt es zu beweisen."