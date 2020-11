Judo: Österreich mit zehn Athleten zur EM nach Prag

Graf fehlt nach Corona-Erkrankung

Drei Frauen und sieben Männer umfasst das Aufgebot des Österreichischen Judoverbandes (ÖJV) für die EM von 19. bis 21. November in Prag. Das Präventionskonzept sieht drei negative PCR-Tests für jeden Teilnehmer vor, Kontakte außerhalb von Halle und Hotel sind nicht gestattet. "Sowohl in Budapest als zuletzt auch bei den U-23- und U-21-Titelkämpfen in Porec gab es jeweils nur eine Handvoll positiver PCR-Tests", setzt ÖJV-Präsident Martin Poiger Vertrauen in das Konzept.

Ursprünglich hätten 13 Aktive aus Österreich nach Tschechien reisen sollen, eine der drei Absagen betrifft Bernadette Graf. Die Athletin der Klasse bis 78 kg war an Covid-19 erkrankt. "Die Schulterverletzung ist zur Gänze ausgeheilt, aber die Corona-Folgen machen mir noch zu schaffen. Ich bin aktuell nicht voll konkurrenzfähig, bereite mich lieber in Ruhe auf das Masters in Katar im Jänner vor", erklärte die dreifache EM-Bronzemedaillengewinnerin. Johannes Pacher (-90) fehlt wegen einer Ellbogenverletzung, Mathias Czizsek (-73) wegen einer Schulterblessur.

Das Aufgebot wird von der Weltranglisten-Vierten Michaela Polleres angeführt (bis 70 kg), bei den Frauen sind weiters Sabrina Filzmoser (-57) und Magdalena Krssakova (-63) mit dabei. Auf Männerseite wird Österreich von Lukas Reiter (-73), den Brüdern Shamil und Wachid Borchashvili (bis 81), Marko Bubanja (-90), Aaron Fara (-100), sowie Daniel Allerstorfer und Stephan Hegyi (je +100) vertreten. Bei der EM werden Punkte für das Olympiaranking vergeben. Bereits für Prag abgesagt haben wegen der angespannten Corona-Situation in Tschechien die Briten.