Judo: Polleres heiße ÖJV-Aktie bei Prag-EM

Auch Krssakova und Hegyi von Papierform her im erweiterten Kreis der Medaillenanwärter - 22. EM für Filzmoser

Die größten Chancen auf eine Medaille bei den Judo-Europameisterschaften von Donnerstag bis Samstag in Prag hat aus dem zehnköpfigen österreichischen Team wohl Michaela Polleres. Die Weltranglistenvierte der Klasse bis 70 kg und Bronzemedaillengewinnerin 2018 zeigte sich zuletzt stark in Form. Ebenfalls gereiht sind Magdalena Krssakova (-63) und Stephan Hegyi (+100). Die EM zählt für die Olympia-Qualifikation, trotz Corona-Pandemie haben 355 Athleten aus 40 Ländern genannt.

Prominenteste Abwesende aus dem ÖJV-Team ist Bernadette Graf, die nach ihrer Covid-19-Infektion noch nicht hundertprozentig fit ist. "Auch wenn wir mit einem ersatzgeschwächten Team antreten müssen: Wir erwarten uns zumindest eine Medaille, im Idealfall sogar zwei", erklärte Sportdirektor Markus Moser. Bei den letzten sieben EM-Auflagen hat Österreich immer zumindest eine Medaille gewonnen. 2019 in Minsk waren es zwei Bronzemedaillen durch Hegyi und im Mixed-Teambewerb, der dieses mal nicht stattfindet.

Die Niederösterreicherin Polleres wurde Ende Oktober beim Grand-Slam-Turnier in Budapest Dritte, ist daher bereit für die Kontinentalmeisterschaften, die unter strengen Hygienebestimmungen und ohne Zuschauer stattfinden. "Natürlich gibt mir der dritte Platz und der Sieg gegen Gahie die Sicherheit, dass ich an einem guten Tag alle schlagen kann, auch die Weltranglisten-Erste", sagte Polleres. Sie ist hinter den Französinnen Marie Eve Gahie und Margaux Pinot - die Nummern eins und zwei der Welt - als Nummer drei gesetzt. An EM-Bronze als "größten Karriere-Erfolg" erinnert sie sich gerne zurück. "Die Gratulationen der Teamkolleginnen und Kollegen, danach die Siegerehrung, das waren unglaubliche Glücksmomente."

Hegyi gewann zuletzt zweimal in Folge EM-Bronze, er ist als Nummer acht gesetzt und mit 22 Jahren mit der jüngste aus dem rot-weiß-roten Team. "Aber ich bin erfahren genug, um zu wissen, dass ich trotz meines frühen Ausscheidens beim Grand Slam in Budapest konkurrenzfähig bin." Sein Bezwinger habe den Finaleinzug geschafft. "Ich arbeite daran, dass ich beim nächsten Mal die richtigen Antworten finde." Auch Krssakova ist sich "sicher, dass ich an einem guten Tag in Prag eine Medaille holen kann". Ihrer 22. EM-Teilnahme blickt die 40-jährige Sabrina Filzmoser entgegen (-57).