Der Wiener Stephan Hegyi hat am Schlusstag der Judo-EM in Prag Bronze in der Schwergewichtsklasse über 100 kg verpasst. Der 22-Jährige unterlag am Samstag im Kampf um Platz drei dem Georgier Levani Matiashvili in der letzten Sekunde mit Ippon. Damit endete die EM nach Silber von Magdalena Krssakova am Freitag in der Klasse bis 63 kg mit einer Medaille für Österreich.